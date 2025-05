Salmo infiamma il PalaSele di Eboli il 18 ottobre con il “RANCH” World Tour

Il PalaSele si prepara ad accogliere l’energia di Salmo sabato 18 ottobre ad Eboli. L’appuntamento, organizzato da Anni 60 produzioni e Black Star Entertainment, rappresenta una tappa del SALMO WORLD TOUR 2025, che vedrà l’artista sardo portare la carica del suo nuovo album, RANCH, direttamente sul palco. I biglietti per l’evento saranno disponibili in General On-sale Italia su Ticketone a partire da mercoledì 7 maggio 2025, ore 14:00, mentre le prevendite per altri circuiti e punti vendita autorizzati Italia apriranno lunedì 12 maggio 2025, sempre alle ore 14:00.

“RANCH”: un viaggio sonoro intimo e autentico in uscita il 9 maggio

Nell’attesa del live autunnale, Salmo aprirà le porte del suo nuovo progetto discografico, RANCH, disponibile ovunque da venerdì 9 maggio. Pubblicato per Columbia Records/Sony Music Italy, RANCH sarà disponibile in sei diversi formati, ognuno con un artwork dedicato. Questo nuovo lavoro promette di scuotere ancora una volta la scena musicale italiana, racchiudendo le diverse intuizioni, stili e contaminazioni che hanno ispirato Salmo negli ultimi anni.

Distante dall’immaginario western tradizionale, RANCH evoca un rifugio personale, situato nel cuore della Sardegna, dove Salmo ha scelto di isolarsi per ritrovare la propria essenza, lontano dai riflettori e dai social media.

Un artista in continua evoluzione pronto a conquistare il mondo

Eterogeneo, ruvido, tagliente e sincero, RANCH è descritto come la fotografia sonora di un artista che rifiuta le etichette, capace di trasformarsi ad ogni traccia con la sola guida della sua ispirazione. Con un unico featuring e sedici brani essenziali, Salmo torna con una nuova estetica, concentrandosi unicamente sulla musica e sull’autenticità.

L’uscita di RANCH accresce l’attesa per il SALMO WORLD TOUR 2025, dove l’artista è da sempre sinonimo di potenza e spettacolo. Il tour partirà dall’Italia a ottobre, per poi toccare alcune delle principali città europee e americane, tra cui Barcellona, Madrid, Londra, Parigi, Berlino e Stoccolma a novembre, e Los Angeles, Toronto, New York e Miami a dicembre. Questo tour globale testimonia la sua crescente influenza e riconoscibilità a livello internazionale, portando dal vivo l’energia di un album nato per il palcoscenico.

Il PalaSele di Eboli si conferma polo attrattivo per la grande musica

Il concerto di Salmo si inserisce in un calendario autunnale ricco di eventi al PalaSele di Eboli, curato da Anni 60 produzioni. Le luci del palcoscenico si riaccenderanno martedì 14 ottobre con il ritorno live dei Negramaro, seguiti, dopo un mese esatto, martedì 18 novembre, da Elisa, che tornerà nei palasport dopo sette anni. Martedì 2 dicembre sarà la volta di Annalisa, artista pluripremiata e protagonista del 2024, confermando il PalaSele come una delle principali arene per la musica dal vivo in Campania.