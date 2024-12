Salerno, Università, territorio e ospedale: un convegno sulle patologie ostruttive delle vie respiratorie

Un appuntamento multidisciplinare ed integrato per la necessaria collaborazione tra gli esperti della università e ricerca, incentrato sulle patologie ostruttive delle vie aeree, sulle difficoltà sul piano diagnostico e terapeutico. Questa mattina il convegno presso il Grand Hotel a Salerno.

Un importante convegno con addetti ai lavori

Una serie di fattori, quali la mancanza sostanziale di una diagnosi precoce, la non completa aderenza alla terapia, la sovrapposizione di più patologie e la non conoscenza completa dei meccanismi patogenetici, rendono impegnativo – sul piano diagnostico e terapeutico – il trattamento delle patologie ostruttive delle vie aeree, rappresentate fondamentalmente dalla Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno, l’Asma Bronchiale e la BPCO.

Indispensabile diventa quindi, per gli “addetti ai lavori” il confrontarsi sulla evoluzione sempre più rapida delle linee guida diagnostiche e terapeutiche. In questa ottica si inserisce il convegno, tenutosi presso il Grand Hotel Salerno e organizzato dal dottor Pasquale Capano che ha riunito medici ed esperti del settore in un appuntamento multidisciplinare per la necessaria collaborazione tra gli esperti della università e ricerca, delle figure ospedaliere e del territorio al fine di “condividere l’esperienza” rispetto alle problematiche.