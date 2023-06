Salerno: un progetto per l’allestimento di una spiaggia inclusiva per le persone con disabilità, ecco le info utili

Il comune di Salerno ha deciso di intervenire con forza riguardo la tematiche del turismo inclusivo, indicendo un avviso pubblico per la progettazione di una spiaggia priva di barriere architettoniche. Inoltre, si cercherà di creare una rete di servizi che favoriscano l’accesso ai servizi balneari per le persone con disabilità motoria. E’ prevista anche la pubblicazione di una mappa che raccolga tutte le spiagge attrezzate per l’accoglienza di chi a causa di difficoltà motorie ha bisogno di facilitazioni.

Requisiti di partecipazione e obiettivi

L’avviso è rivolto ai soggetti del Terzo Settore. La priorità è riservata a chi si occupa di servizi al sostegno dei disabili da almeno un triennio. I candidati dovranno assumersi l’onere di svolgere tutte le azioni previste dal progetto entro, e non oltre, il 15 marzo del 2024. Oltre a quanto già detto, si dovrà organizzare uno sportello informativo unico per il turismo dei disabili.

Altro punto cardine è l’addestramento di personale qualificato, che possa soddisfare i bisogni particolari di ciascun individuo. Nel periodo di tirocinio gli apprendisti dovranno interfacciarsi con persone che soffrono quotidianamente il dramma delle barriere architettoniche. Per realizzare tutto ciò il comune di Salerno mette a disposizione la cifra di 107 mila euro circa.

Spiaggia inclusiva in zona Mercatello

Il sito designato per l’allestimento della spiaggia inclusiva si trova in zona Mercatello, per la precisione nella spiaggia libera che parte dal lido “Lido” e arriva al lido “Mercatello”. Le suppellettili e gli ausili si dovranno essere acquistati dal soggetto che parteciperà al bando. Ottima l’iniziativa, che consentirà ai turisti con disabilità di avere libero alla balneazione.

Data di scadenza del bando e modalità di presentazione

I soggetti interessati a partecipare alla procedura di co-progettazione dovranno far pervenire via PEC, al Comune di Salerno capofila, in un unico File PDF, all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.salerno.it , entro

e non oltre le ore 16:00 del 15 giugno 2023. E’ necessario allegare anche il proprio curriculum vitae.