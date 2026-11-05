Salerno: un nuovo parco per Mercatello nel ricordo di Simone Ruggia

“Si apre una nuova stagione di opere pubbliche per Salerno“. Con queste parole il sindaco Vincenzo De Luca ha inaugurato questa mattina il nuovo parco di via Fornari, nel quartiere Mercatello, situato nell’area adiacente alla chiesa di Santa Maria a Mare. L’intervento restituisce alla città e al quartiere uno spazio verde di circa 1.800 metri quadrati, progettato per favorire la socialità e migliorare la vivibilità dell’intera zona.

L’opera di restyling ha trasformato un’area precedentemente segnata dal degrado in uno spazio aggregativo moderno e sicuro. L’intervento ha compreso la realizzazione di un’area giochi riservata ai bambini, una zona di socializzazione per gli anziani, la posa di un nuovo manto erboso dotata di sistema di irrigazione automatica e il potenziamento dell’impianto di illuminazione pubblica.

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“Abbiamo deciso di intervenire poiché l’area era occupata da costruzioni in cemento nate come luoghi di spaccio”, ha spiegato il primo cittadino. “La mancanza di illuminazione creava concrete condizioni di pericolo durante le ore serali; per questo abbiamo ritenuto prioritaria la realizzazione di un parco giochi per il quartiere”.

L’intitolazione alla memoria del sergente Simone Ruggia

Il nuovo parco urbano assumerà anche un profondo valore simbolico per la comunità salernitana. L’amministrazione comunale ha infatti stabilito di intitolare lo spazio alla memoria di Simone Ruggia, il sergente salernitano di 36 anni tragicamente scomparso nel corso di una missione di pace in Bosnia.

“Sarà per noi un grande onore dedicargli questo spazio”, ha dichiarato il sindaco De Luca, precisando che le modalità di collocazione della targa commemorativa saranno concordate direttamente con la famiglia del militare.

Nuovi parcheggi in arrivo per la vivibilità della zona

Il piano di recupero dell’area di via Fornari non si fermerà alla sola componente verde. Come confermato in sede di inaugurazione dal sindaco De Luca, l‘intervento complessivo sarà completato a breve con la realizzazione di un nuovo parcheggio di servizio per il quartiere, garantendo una capienza di circa 50 posti auto per agevolare la sosta e la viabilità locale.