Salerno tra le prime dieci province italiane per investimenti Pnrr

La provincia di Salerno volano per l’economia nazionale. Il territorio si posiziona al nono posto tra le province italiane per l’impatto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Con 870 milioni di euro di fondi investiti nel 2023 ha beneficiato in modo significativo degli ingenti finanziamenti europei destinati alla ripresa post-pandemica.

I dati

Un’analisi condotta da OpenEconomics ha evidenziato come il Pnrr abbia generato un impatto significativo sull’economia italiana nel 2023, con un incremento del PIL pari al 2,55%. Questi fondi hanno permesso la creazione di oltre 700mila posti di lavoro e hanno sostenuto l’attività di numerose imprese, generando un circolo virtuoso che ha coinvolto l’intera catena del valore.

A livello regionale, la Campania si conferma tra le regioni più dinamiche del Paese, posizionandosi al terzo posto dopo Lombardia e Lazio. Questo risultato è frutto di una serie di fattori, tra cui la capacità di progettare e attuare interventi strategici, la presenza di un tessuto imprenditoriale dinamico e la vocazione turistica del territorio.

Fondi Pnrr, la provincia di Salerno

La provincia di Salerno, con i suoi 870 milioni di euro di investimenti, ha contribuito in modo determinante al successo della Campania. Questi fondi stanno già generando importanti benefici per il territorio, con la realizzazione di infrastrutture, la riqualificazione di edifici pubblici e privati e il sostegno alle imprese locali.