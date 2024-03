Salerno: tornano le navi da crociera, a bordo della Spirit of Discovery 898 visitatori

Nella giornata di domenica 24 marzo Salerno ha dato il benvenuto alla prima nave della nuova stagione crocieristica. I quasi 900 passeggeri (e circa 500 uomini di equipaggio) a bordo della “Spirit of Discovery” della compagnia britannica Saga Cruises, attraccata al Molo Manfredi, hanno avuto modo di ammirare l'architettura della Stazione Marittima di Zaha Hadid, passeggiare tra le vie della città di Salerno e conoscere le bellezze della Costiera Amalfitana, nello specifico con Vietri sul Mare. Circa 500 passeggeri hanno, infatti, visitato la Città della Ceramica.

Opportunità ed esperienze che si rinnovavno

“È la prima pagina di un nuovo libro che si prepara a riempirsi di emozioni, incroci internazionali, opportunità ed esperienze, contaminazioni vitali per una città e una provincia che hanno bellezze da presentare e che si fondano sul turismo” – spiegano sui social i rappresentanti della Stazione Marittima di Salerno – La prima nave di una lunga serie che da ieri fino alle feste natalizie, accompagnerà migliaia e migliaia di turisti internazionali alla scoperta delle bellezze di Salerno e della sua grande provincia, dalla Costiera Amalfitana a quella del Cilento senza dimenticare le altre realtà della Campania, compresi i siti archeologici di Paestum e Pompei”.

Le finalità

L'intento è quello di promuovere sempre di più il patrimonio storico e culturale del territorio. Soddisfatto del numero di visitatori anche il sindaco vietrese Giovanni De Simone: “Anche tramite queste attività promuoviamo il territorio e cerchiamo di destagionalizzare i flussi turistici, in modo di avere presenze anche in periodi di bassa stagione. Ringrazio la Salerno Cruises e la Torre Travel tour operator di aver accolto la nostra richiesta di inserire Vietri Sul Mare quale itinerario dei tour organizzati per i croceristi, la polizia locale, la protezione civile e l'associazione Anta per la gestione della viabilità”. “Sono certo che avremo una stagione importante di ripresa e rilancio. – Ha dichiarato il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, intervenuto questa mattina a margine della 26esima tappa del progetto Sii saggio, Guida sicuro – Continuiamo seguendo i successi della scorsa stagione”.