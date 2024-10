Salerno, stretta contro tassisti e parcheggiatori abusivi: centinaia di verbali e denunce da inizio anno

Salerno al setaccio da parte della polizia municipale per cercare di debellare il fenomeno dei tassisti e parcheggiatori abusivi. Nel corso della scorsa settimana a finire nei guai sono state due persone scoperte dal personale del Reparto Motociclisti, nei pressi della stazione ferroviaria, mentre trasportavano a bordo delle proprie auto alcuni turisti stranieri, senza le necessarie autorizzazioni.

Le zone interessate

Per i due è scattato il ritiro della patente ed il sequestro amministrativo del veicolo utilizzato per l’illecito. Resta massima l’attenzione da parte della municipale in relazione ai continui episodi segnalati da parte di cittadini vessati, in maniera continuativa, dagli estorsori della sosta.

Gli agenti del Reparto Motociclisti hanno quotidianamente monitorato le località dove più frequentemente sono state segnalate queste situazioni: al setaccio piazza Vittorio Veneto; piazza Mazzini; piazza della Concordia; piazza Amendola; piazza Casalbore; via Ligea; via Orazio Flacco; via Piave (area mercatale); via San Leonardo (altezza esercizio commerciale BRICO); Via A. Carella, Lungomare Colombo alt. Polo Nautico, località Stadio Arechi e vie limitrofe.

Le sanzioni

Dal Comune fanno sapere che, nel corso dell’anno in corso, sono stati già tantissimi i parcheggiatori abusivi sanzionati. Nello specifico, sono stati elevati 110 verbali, 75 sanzioni per Daspo, 62 intimazioni di allontanamento e 50 Denunce per inottemperanza ai provvedimenti del Questore.