Salerno, stadi Arechi e Volpe: via alle demolizioni e fondi sbloccati

Entrano nel vivo gli interventi di riqualificazione degli impianti sportivi a Salerno. Nella mattinata di oggi, i cantieri hanno fatto registrare un passaggio chiave con l’avvio delle operazioni di abbattimento della palazzina-servizi situata all’interno dello stadio Volpe. L’intervento rispetta pienamente il cronoprogramma stabilito dall’amministrazione comunale, segnando un passo concreto verso il rinnovamento delle strutture calcistiche cittadine, tra cui spicca anche il restyling dello stadio Arechi.

L’iter dei finanziamenti tra Cipess e fondi Fesr

Il quadro economico per la realizzazione delle opere ha fatto registrare una svolta decisiva. Nelle scorse ore, il Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) ha dato il via libera definitivo al finanziamento destinato a entrambi gli impianti sportivi.

Le risorse, inizialmente definite attraverso i fondi Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale), sono state successivamente integrate e trasferite a livello amministrativo nell’ambito dell’accordo di coesione, garantendo la copertura finanziaria necessaria per completare i progetti di ammodernamento.

Lo scontro politico: la replica del sindaco e le polemiche istituzionali

Non sono mancate le tensioni sul piano politico. Nei giorni scorsi, il senatore Antonio Iannone aveva pubblicamente rivendicato e sottolineato il lavoro svolto dal ministero per assicurare la concessione dei fondi necessari agli impianti di Salerno.

Una presa di posizione che ha provocato la reazione diretta del sindaco Vincenzo De Luca. Il primo cittadino ha rispedito al mittente le critiche, focalizzando l’attenzione esclusivamente sulla concretezza dei fatti e dei cantieri aperti:

“Non vale la pena di commentare dichiarazioni stupide e ridicole di chi non ha mosso un dito per anni ma anzi ha contrastato il nostro lavoro per l’Arechi e il Volpe. Davvero non abbiamo tempo da perdere per stare appresso a chi cerca di fare millantato credito. Il nostro impegno è arrivare al risultato, senza perdere un minuto di tempo”.

Prospettive e cronoprogramma per il futuro dei due stadi

Con l’abbattimento della palazzina al Volpe e il via libera definitivo del Cipess, l’obiettivo dell’amministrazione comunale è accelerare la marcia verso la consegna delle nuove arene sportive alla città e ai tifosi. I prossimi mesi saranno decisivi per monitorare l’avanzamento dei lavori su entrambi i fronti, con l’intento di rispettare i tempi tecnici ed evitare rallentamenti burocratici in una delle opere pubbliche più attese del territorio salernitano.