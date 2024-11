Salerno si prepara al Natale: via i cantieri sul corso e a Santa Teresa prosegue il ripascimento

Salerno si fa bella per il Natale: via i cantieri su Corso Vittorio Emanuele e sulla spiaggia di Santa Teresa. L’assessore al Commercio e ai Lavori Pubblici, Dario Loffredo, ha annunciato la conclusione dei lavori che hanno interessato queste due aree strategiche della città. Entrambe, infatti, sono tra le più frequentate dai salernitani e dai turisti, e, in vista dell’inaugurazione di Luci d’artista, tornano finalmente a essere pienamente fruibili.

Il ritorno alla normalità di queste zone permetterà a cittadini e visitatori di godere appieno delle bellezze natalizie e delle attrazioni turistiche, senza più disagi legati ai cantieri. Ma i lavori non si fermano qui. Proseguono infatti a ritmo sostenuto anche gli interventi di ripascimento per il secondo tratto del litorale salernitano, che va dal quartiere Pastena fino alla foce del fiume Irno.

Questo intervento rappresenta un ulteriore passo verso la valorizzazione del lungomare e degli arenili cittadini e un attrattore in più per il turismo, che potrà così beneficiare di una costa più accogliente e accessibile. Con il Natale ormai alle porte e i lavori in corso per migliorare l’assetto urbano e turistico, Salerno si conferma una città sempre più dinamica e pronta ad accogliere i suoi visitatori.