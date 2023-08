Salerno, Secondo giorno di blocco con fermo amministrativo per la Sea Eye 4 | VIDEO

Nuova multa e fermo amministrativo per Sea-Eye 4 a Salerno. Lo fa sapere, con una nota, la stessa ong Sea-Eye. «Dopo che il suo equipaggio ha salvato 114 vite umane in tre operazioni di salvataggio consecutive nelle zone Sar libiche e maltesi, la Sea-Eye 4 è ora nuovamente bloccata in Italia. Le autorità italiane hanno imposto anche una multa di circa 3.000 euro. La nave non potrà lasciare il porto di Salerno per 20 giorni. I soccorritori di Sea-Eye sono accusati della ripetuta violazione di una nuova legge italiana entrata in vigore nel febbraio 2023».

Dopo lo sbarco dei migranti a Salerno, individuati anche due scafisti.