Salerno, prima campanella: slitta il rientro a scuola per alcuni studenti. Gli auguri del sindaco Napoli

Con l’arrivo di settembre è tornato anche il suono della prima campanella scolastica. È la settimana del rientro tra i banchi e con oggi, ormai, quasi tutti gli studenti della provincia di Salerno hanno ripreso le attività didattiche. Ma se diverse sono state le aperture anticipate, non sono mancati anche ritardi: a Salerno, infatti, diversi alunni di alcuni plessi della zona orientale della città, Monterisi, Collodi e Torrione Basso, dovranno aspettare ancora fino a lunedì per rientrare a scuola. Uno “slittamento” causato da alcune “gravi criticità riscontrate a carico di alcuni elementi strutturali con conseguente pregiudizio delle vigenti norme di sicurezza”.

Questo ha portato al conseguente trasferimento degli studenti in sedi alternative vicine, individuate in collaborazione con i Dirigenti Scolastici competenti. Un inizio anno scolastico all’insegna delle complicazioni, dunque, ma l’augurio da parte del sindaco Napoli ai tantissimi studenti è quello di vivere a pieno il rientro tra i banchi, impegnandosi e divertendosi in questo percorso fatto di conoscenze e saperi per diventare pronti e saggi “cittadini del futuro”.

Parole condivise dall’assessore all’istruzione del Comune di Salerno Gaetano Falcone che ha poi augurato ai tantissimi ragazzi di crescere, insieme, come comunità.