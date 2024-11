Salerno, presentato il calendario dei Carabinieri 2025: focus dedicato ai giovani

Racconti di vita quotidiana che offrono uno spaccato reale su quelle che sono le problematiche e le sfide della società, con un focus dedicato ai giovani: dalla violenza di genere, al bullismo e il crescente fenomeno della solitudine. Anche a Salerno è stata svelata la nuova edizione del calendario storico dell’Arma dei Carabinieri, che per il 2025 si concentra su un tema di grande attualità: i carabinieri e i giovani.

La presentazione ufficiale

A presentare le illustrazioni, realizzate con il contributo dell’artista Marco Lodola e dello scrittore Maurizio De Giovanni, è stato il colonnello e comandante provinciale dei carabinieri di Salerno Filippo Melchiorre. I testi che accompagnano le 12 tavole descrivono un dialogo epistolare fra un Maresciallo Comandante di Stazione, vedovo, e suo figlio, studente alle prese con le sfide del quotidiano e con il dolore, condiviso con il padre, per la scomparsa della madre.

Focus sui giovani

La provincia di Salerno, inoltre, è rappresentata nel calendario da tavolo con uno scatto del borgo di Atrani, selezionato tra i borghi più belli d’Italia. Un’occasione importante per affrontare tematiche significative legate al ruolo dell’Arma nella vita quotidiana dei giovani. Il colonnello si è soffermato anche sulla situazione attuale in provincia di Salerno, sostenendo che, sebbene ci siano elementi di preoccupazione, non si può considerare la situazione allarmante anche alla luce dei “tanti giovani impegnati nel bene”.