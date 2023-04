Salerno: premiazione del concorso “Borghi e Comunità” e inaugurazione mostra fotografica

Ieri pomeriggio si è tenuta presso la Sala Bottiglieri della Provincia di Salerno la cerimonia di premiazione del concorso fotografico “Borghi e Comunità”, organizzato da My Fair srl, che ha visto la partecipazione di foto-amatori provenienti da tutta Italia e l’immortalazione di 11 borghi campani.

Concorso fotografico “Borghi e Comunità”: i vincitori del concorso premiati

I vincitori, Emilia De Feo, Pasquale Calenda e Gennaro D’Angelo, Paola Inglese, Enza Sola e Valentina Vallone, sono stati scelti da una giuria d’eccezione. Contestualmente, tutte le foto considerate più rappresentative degli 11 borghi partecipanti compongono la mostra fotografica, che rimarrà in esposizione a Palazzo Sant’Agostino fino al 2 maggio.

Le passeggiate fotografiche sono state definite dall’ideatrice del progetto, Mafalda Inglese, come “vere e proprie esperienze sul territorio che consentono di viverlo e conoscerlo intimamente, coinvolgendo in maniera diretta le comunità locali, che diventano così rievocato di antiche tradizioni ma anche, perché no, protagonista di una rinascita attiva dei loro paesi“.

Ecco chi era presente alla premiazione

Alla cerimonia di premiazione sono stati presenti numerosi rappresentanti istituzionali dei Comuni che hanno aderito al progetto, nonché partner del concorso, tra cui l’APS ParvaRes, l’Osservatorio per lo Sviluppo Territoriale OST dell’Università di Salerno, ACI Salerno, CIM (Confederazione Italiani nel Mondo), FIAF, la Scuola IoPhotografo, l’Arsenale di Napoli e Foto Diego.

Il presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri, ha sottolineato come i borghi siano “il punto di partenza delle nostre esperienze” e come la loro valorizzazione sia fondamentale per rendere questi territori sempre più fruibili, mentre il vicepresidente provinciale Giovanni Guzzo e il consigliere provinciale con delega al Turismo Pasquale Sorrentino hanno indicato come i borghi rappresentino uno strumento fondamentale per contrastare lo spopolamento delle aree interne.