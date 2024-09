Salerno, Polizia chiude locale: aveva somministrato un cocktail alcolico ad una 15enne

La Polizia di Stato ha sospeso le attività esercitate in un pubblico esercizio del centro storico di Salerno per 15 giorni, in quanto, da un controllo posto in essere dai poliziotti della squadra amministrativa della Pas, è emerso che il titolare – nonostante già più volte sanzionato- ha somministrato ad una ragazza di 15 anni un cocktail contenente Vodka alla fragola e Redbull.

Il precedente

Il locale aveva già subito una sospensione per 10 giorni nel mese di maggio 2024 ed un’altra di pari durata nel trascorso mese di luglio, sempre perché il personale veniva colto nell’atto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori.

Il provvedimento del Questore, che disciplina la potestà dell’Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, è stato emesso anche nell’ottica di una campagna di educazione alla legalità dei giovani che deve riguardare tutti gli ambiti della vita sociale.

Secondo il Questore Conticchio: “Solo infondendo nei ragazzi la cultura del rispetto, dell’equilibrio e della moderazione in tutti i risvolti della propria esistenza si può sperare di crescere una generazione sana con la quale si può immaginare di lottare contro fenomeni di violenza che al giorno d’oggi stanno innalzando in modo decisivo il senso di insicurezza dei cittadini: basti pensare alle violenze contro gli operatori sanitari, ai comportamenti irresponsabili alla guida dei veicoli o alle risse nei locali pubblici, spesso generate proprio dall’uso e smodato di alcool; per questo resta fondamentale una fattiva collaborazione da parte di tutti nel segnalarequesti episodi di somministrazione di bevande alcoliche ai minori anche utilizzando l’applicazione YOUPOL, strumento molto efficace per segnalare, anche in maniera anonima, situazioni che creano maggiore allarme sociale”.

“Ancora una volta”, conclude il Questore, “l’appello è rivolto ai genitori perché seguano più da vicino i propri figli, segnalando a quest’ufficio situazioni che li vedano in difficoltà, con la consapevolezza che le Istituzioni ci sono e sono pronte ad aiutarli in un compito difficilissimo”.