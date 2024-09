Salerno, piaga parcheggiatori abusivi. Il comandante della Municipale: “13 zone attenzionate, le normative non ci aiutano”

Le verifiche sono state potenziate, in particolare nelle zone dove sono stati segnalati dei problemi, ma dalla piaga dei parcheggiatori abusivi si fa fatica ad uscire anche perché, come sottolineato nei giorni scorsi dal sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e ripreso anche dal comandante della polizia municipale Rosario Battipaglia, la legislazione non aiuta.

Non ci sono, insomma, procedure che “spaventano” gli estorsori della sosta a pagamento. E da parte dell’amministrazione e delle forze dell’ordine l’impegno è massimo nel mettere in campo ulteriori iniziative di dissuasione per cercare di ridurre il fenomeno.