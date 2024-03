Salerno, Pasqua blindata: controlli rafforzati su tutto il territorio

Massima sicurezza per le festività pasquali a Salerno. Il Prefetto Francesco Esposito ha presieduto ieri un Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per pianificare i servizi di sicurezza in vista della Pasqua.

Rafforzati i controlli nel salernitano

Controlli a tappeto su obiettivi sensibili, luoghi di culto, sedi istituzionali, infrastrutture stradali e autostradali. Particolare attenzione sarà rivolta al Porto di Salerno, all’Aeroporto “Costa d’Amalfi” e ai principali scali ferroviari della provincia.

Maggiori controlli anche nelle mete turistiche e nelle zone con maggiore concentrazione di persone. L’Esercito concorrerà al controllo del territorio con l’operazione “strade sicure”. Le Polizie Municipali saranno impegnate con un impiego di forze maggiore.

Intensificata l’attività di monitoraggio da parte delle Forze di Polizia, con il coinvolgimento anche della Polizia Postale e delle Comunicazioni per la sorveglianza del web. Sensibilizzate anche la Polizia Ferroviaria, la Polizia Stradale e la Polizia Aerea e di Frontiera.

La mission

Dispositivi di sicurezza rafforzati a scopo precauzionale, pur in assenza di specifici segnali di rischio. L’obiettivo è di garantire la sicurezza delle comunità residenti e dei tanti turisti che giungeranno a Salerno durante le festività pasquali.