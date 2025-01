Salerno, parte il cantiere del nuovo ospedale “Ruggi”, Vincenzo De Luca: “Un miracolo”

“Un miracolo sia per l’importo dell’opera, che per la qualità del progetto e i tempi”, a dirlo il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca in occasione della presentazione del cantiere del nuovo ospedale Ruggi a Salerno.

Il progetto

Un’opera unica che può contare su un investimento economico da 470 milioni di euro per un ospedale all’avanguardia di grande qualità urbanistica ed inserito in un ampio parco verde. L’ospedale avrà a disposizione 732 posti letto, 50 terapie intensive, 1710 posti auto. La struttura sarà integrata con il sistema autostradale e ferroviario. “Avremo dieci ospedali in Campania. I primi due saranno il Ruggi e il nuovo Santobono a Napoli. È un programma unico in Italia. In tutta Italia non si sta realizzando neanche un nuovo ospedale”, ha dichiarato il Presidente De Luca nel corso della presentazione che si è tenuta all’interno della Sala Scozia dell’ospedale Ruggi.

Il sarcasmo del presidente della Regione Campania, De Luca

Massima attenzione ai tempi di realizzazione, su cui De Luca ha anche ironizzato: “Siamo in competizione con cinesi e coreani, non con gli italiani. Contiamo di completare l’ospedale in due anni e mezzo perché nel capitolato di gara abbiamo previsto il terzo turno, quindi si dovrà lavorare anche di notte. Si impiegheranno almeno settecento lavoratori nel cantiere del nuovo ospedale. È una sfida straordinaria”. Ed ancora, sul progetto: “È un miracolo doppio, triplo, visto che c’è un finanziamento complessivo che arriva a mezzo miliardo di euro, un altro miracolo. Dovrete pure fare un monumento a qualcuno fra 200 anni”.

La ditta

Ad essersi aggiudicato l’appalto per la costruzione del nuovo ospedale è stato il consorzio ITM ed il progetto porta anche la firma di un studio coreano e che prevede di realizzare un edificio energia quasi zero con un impiantistica tesa a risparmio energetico ed un parco fluviale all’interno. La struttura sarà costruita con altissimi standard di sicurezza sismica e avrà un impatto urbanistico armonioso, con impianti per il risparmio energetico e soluzioni tecnologiche che ne consentiranno trasformazioni e ampliamenti futuri.

I servizi

Tra i reparti principali figurano Pronto Soccorso generale e pediatrico, Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, Terapia Iperbarica, Aree per la formazione, spazi per la PMA (Procreazione Medicalmente Assistita) e una zona ad Alta Intensità di Cura con 50 posti di Terapia Intensiva. L’ospedale sarà inoltre dotato di tecnologie di ultima generazione con sale operatorie ibride, attrezzature per radioterapia intraoperatoria e strumenti di robotica avanzata. Il progetto pone particolare attenzione al comfort dei pazienti, con spazi studiati per migliorare l’accoglienza e rendere più agevole il percorso di cura.

“Una sfida straordinaria” a cui lavoreranno a pieno regime, anche su tre turni al giorno, 700 operai. “È una giornata importantissima per la nostra comunità. – il commento del sindaco Vincenzo Napoli – Il nuovo ospedale di Salerno migliorerà le condizioni di lavoro del personale medico e paramedico, valorizzerà la didattica universitaria, metterà al centro il paziente e le sue esigenze”.