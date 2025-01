Salerno, De Luca su progetti futuri: “Andremo avanti, il lavoro continua”

C’era anche il governatore della Campania Vincenzo De Luca, questa mattina, al Comune di Salerno, in occasione del 60esimo anniversario di Anffas Salerno. Raggiunto dalla stampa, il presidente ha sottolineato l’impegno profuso dell’associazione, in questi anni, al fianco delle persone con disabilità e le loro famiglie. Ma anche la grande vicinanza e le attività messe in campo dalla Regione a tutela delle persone più deboli.

Gli occhi sono sempre puntati ai progetti futuri, soprattutto nel campo della sanità: dal prossimo cantiere per il nuovo ospedale Ruggi d’Aragona, al nuovo ospedale dedicato alle lesioni spinali.

Le dichiarazioni

“Andremo avanti guardando agli interessi della nostra comunità, non alle beghe della politica politicante, ai problemi delle correnti, delle sottocorrenti e così via”, ha sottolineato De Luca. L’incontro con i capigruppo è stato convocato per fare il punto sul programma di lavoro in vista delle prossime scadenze e manifestazioni. Nessuna risposta, invece, su se avesse sentito la segretaria del Pd Elly Schlein in questi giorni.