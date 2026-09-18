Salerno, nuovo Centro Agroalimentare: restyling da quasi 10 milioni

Energia, logistica, accessibilità, sicurezza ed efficienza. Sono i cinque pilastri al centro del progetto di riqualificazione del Centro Agroalimentare di Salerno, inaugurato nella tarda mattinata di oggi al termine di un intervento da 9 milioni e 850mila euro interamente finanziato con fondi PNRR. Le opere hanno interessato il Mercato Ittico, il Mercato Ortofrutticolo, la Palazzina Servizi, le infrastrutture energetiche e gli spazi esterni, con l’obiettivo di modernizzare e rendere maggiormente funzionale uno dei principali poli dell’agrifood del territorio.

Efficienza energetica e sostenibilità green

Sul fronte delle dotazioni energetiche, la struttura ha visto l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di 175 kW, affiancati da un sistema di accumulo da 215 kWh. Un upgrade strutturale che proietta il Centro verso la quasi totale autosufficienza energetica. L’efficienza complessiva è stata inoltre potenziata attraverso l’integrazione di 575 nuovi apparecchi d’illuminazione a LED situati nelle aree esterne, nelle pensiline e lungo le gallerie dei mercati.

Delocalizzazione del Mercato Ittico e interventi di logistica

Di particolare rilevanza il lavoro svolto sul Mercato Ittico, delocalizzato e rifunzionalizzato su una superficie di circa 3.000 metri quadrati. L’area ospita ora 14 nuovi stand, due soppalchi per complessivi 1.000 metri quadrati, oltre a uffici, spogliatoi e servizi igienici per i concessionari. L’operatività logistica è stata ottimizzata mediante 435 metri quadrati di nuove banchine, 16 pedane di carico e moderne rampe d’accesso. Parallelamente, nel Mercato Ortofrutticolo si è proceduto alla riqualificazione di 2.770 metri quadrati di galleria, al rifacimento di pavimentazione e segnaletica e all’efficientamento delle reti di drenaggio e raccolta acque.

Recupero della Palazzina Servizi e riorganizzazione degli spazi

L’intervento ha consentito il recupero della Palazzina Servizi, rimasta in disuso per anni. I suoi 870 metri quadrati, completamente riqualificati, accolgono ora spazi operativi, uffici, una sala riunioni, un bar e servizi igienici, raggiungendo la classe energetica A4. L’accessibilità dell’edificio è stata garantita tramite la posa di un ascensore e nuove rampe. Per quanto riguarda la viabilità esterna, sono stati riqualificati 8.600 metri quadrati di pavimentazione, creato un parcheggio di oltre 1.000 metri quadrati e riorganizzata la gestione della sosta.

Sicurezza, digitalizzazione e prospettive per l’area urbana

La sicurezza del complesso è affidata a un sistema di controllo accessi potenziato con 51 telecamere di videosorveglianza, 7 varchi controllati e 7 dispositivi di lettura targa. A completamento del progetto è stata rilasciata una piattaforma digitale integrata che connette produttori, operatori, acquirenti e servizi logistici, offrendo vetrine online ai concessionari e la prenotazione remota dei servizi. All’inaugurazione ha presenziato il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, il quale ha evidenziato come il trasferimento del Mercato Ittico consentirà di recuperare lo spazio della vecchia sede per la realizzazione di un polo fieristico cittadino di medie dimensioni