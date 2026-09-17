Riqualificazione Salerno, De Luca inaugura la rotatoria di via Ligea e la fontana delle Sirene

Prosegue il percorso di riqualificazione della città di Salerno in vista dei festeggiamenti in onore di San Matteo. Decoro urbano, recupero degli spazi e valorizzazione dei luoghi che rappresentano il biglietto da visita della città sono al centro degli interventi messi in campo dall’amministrazione comunale. Le nuove opere sono state inaugurate dal sindaco Vincenzo De Luca.

Via Ligea e Porta Ovest: nuova illuminazione LED e sicurezza stradale

Nella serata di ieri è stato presentato l’intervento che ha interessato via Ligea, dove sono stati completati i lavori di riqualificazione della rotatoria e il ripristino della fontana, situata in uno snodo strategico all’ingresso della città da Porta Ovest. I lavori hanno riguardato gli impianti idrico ed elettrico, completamente rinnovati, ed è stata prevista l’installazione di un nuovo sistema di illuminazione a LED ad alta efficienza.

Una soluzione pensata non solo per migliorare il decoro urbano, ma anche per aumentare la visibilità e la sicurezza stradale, soprattutto nelle ore notturne e in condizioni di scarsa illuminazione. È stata riqualificata anche l’area verde della rotatoria, con un nuovo impianto di irrigazione e la piantumazione di nuove essenze arboree. Risulta inoltre bonificata e messa in sicurezza l’area sottostante il costone, ora chiusa con pannelli grigliati e dotata di un sistema di illuminazione dedicato, capace di valorizzare la parete rocciosa anche nelle ore serali.

Lungomare di Salerno: la rinascita della fontana delle Sirene

Dalla zona di Porta Ovest al lungomare, l’ulteriore intervento inaugurato riguarda la fontana delle Sirene, situata di fronte al Grand Hotel Salerno. Un’area che negli ultimi anni aveva raccolto numerose segnalazioni a causa delle condizioni di degrado e dell’abbandono incontrollato di rifiuti, e che ora è diventata “uno degli omaggi più belli della città per San Matteo”, come dichiarato dal primo cittadino durante la presentazione.

La fontana è stata completamente ristrutturata con il rifacimento degli impianti elettrico e idraulico, l’inserimento di nuovi faretti a immersione e interventi di impermeabilizzazione. È stato installato anche un sistema anemometrico per regolare automaticamente i getti d’acqua in base alla velocità del vento, riducendo le dispersioni all’esterno della vasca. A caratterizzare il nuovo aspetto della struttura è l’elemento artistico in maiolica verde smeraldo realizzato dalla Ceramica Solimene, raffigurante una sirena: un’opera che unisce acqua, luce e ceramica artigianale per trasformare lo spazio in un punto d’interesse per residenti e turisti.

Parallelamente, è stato rinnovato il marciapiede sul lato di via Torrione, con l’installazione di dissuasori per impedire la sosta selvaggia e garantire una maggiore sicurezza alla circolazione pedonale.

Tutela del decoro urbano e le dichiarazioni del sindaco De Luca

L’attenzione dell’amministrazione si sposta ora sulla manutenzione e sulla tutela delle opere realizzate, attraverso il contrasto all’abbandono dei rifiuti, all’inciviltà e agli atti vandalici. La cura dei nuovi spazi, monitorati anche tramite le telecamere di videosorveglianza, sarà un elemento centrale per evitare che i siti appena recuperati vengano nuovamente compromessi.

Contro gli incivili, il sindaco De Luca ha dichiarato con fermezza: «Io utilizzerei il lanciafiamme, ma c’è il codice penale». Relativamente alla vicenda del Grand Hotel, destinata ad approdare in consiglio comunale, il sindaco ha poi aggiunto: «Aspetto che vadano a Poggioreale…»