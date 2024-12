Salerno, Natale sociale e sostenibile con il progetto “Eco dono”: ecco come contribuire

Partirà ufficialmente da sabato 7 dicembre, in piazza San Francesco a Salerno, il progetto “Eco Dono” promosso da Salerno Pulita e dall’assessorato alle politiche sociali. Un’iniziativa che mira a rendere il Natale più sociale e sostenibile, e invita i cittadini a “fare di più”, sia per le famiglie bisognose che per la raccolta differenziata.

Come donare

Chiunque potrà consegnare i propri elettrodomestici funzionanti o piccole apparecchiature elettriche od elettroniche con semplici esigenze di riparazione prima presso lo stand in piazza San Francesco e poi presso il centro di raccolta Arechi di Salerno Pulita specificando la loro adesione all’iniziativa “Eco Dono”. Gli elettrodomestici saranno poi verificati e preparati per la successiva distribuzione. Una volta raccolte, le apparecchiature verranno consegnate all’Assessorato alle Politiche Sociali, che coordinerà la distribuzione a favore di famiglie bisognose, che potranno inviare “lettere a Babbo Natale” per esprimere le loro necessità, mantenendo così la loro privacy e la delicatezza della loro situazione.

La prima consegna degli elettrodomestici raccolti avverrà, al Comune di Salerno, in occasione del Giorno della Befana, portando un messaggio di speranza e solidarietà nelle famiglie salernitane.