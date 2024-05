Salerno: musica alta e alcol a minori, controlli nella Movida

Movida di Salerno al setaccio. Diversi i controlli effettuati nei locali del by night che hanno visto in prima linea il personale della Polizia Municipale di Salerno e della Questura. Verifiche a tutto campo per reprimere il fenomeno della vendita di alcol ai minori e contrastare la diffusione sonora molesta o non conforme, oltre a verificare il rispetto delle occupazioni di suolo pubblico, a mezzo di tavolini e sedie, alle autorizzazioni rilasciate dal Comune.

Le sanzioni

Due i locali sanzionati nel corso dei controlli, uno nel quartiere di Torrione e uno sul Corso Vittorio Emanuele, entrambi per occupazione di suolo pubblico superiore alla superficie consentita dalle autorizzazioni esibite. Per un locale del centro città è scattata anche un’ammenda di mille euro poiché la musica trasmessa aveva un valore superiore alla norma. Il personale in servizio, in abiti civili, ha monitorato alcuni locali della movida vigilando anche sull’eventuale somministrazione di alcol ai minori, senza riscontrare però alcun illecito.