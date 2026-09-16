Cronaca

Salerno, minaccia la madre per estorcerle denaro: arrestato

Intervento delle Volanti a Salerno dopo la chiamata al 112: un uomo è stato arrestato per maltrattamenti e minacce continue ai danni della madre

Di: Emilio Malandrino
Polizia

Un ennesimo episodio di violenza domestica è stato sventato a Salerno grazie al tempestivo intervento della Polizia di Stato. Lo scorso 13 settembre, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura salernitana hanno tratto in arresto un uomo del posto, ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi.

L’allarme al 112 e l’intervento della Polizia

La richiesta di aiuto è giunta al numero unico di emergenza 112, attivando immediatamente la macchina dei soccorsi. Le pattuglie delle Volanti si sono dirette sul luogo segnalato, dove hanno sorpreso l’uomo in un evidente stato di forte agitazione psicofisica. Al momento dell’ingresso dei poliziotti nell’abitazione, l’indagato stava rivolgendo gravi minacce alla madre, accompagnate da continue e insistenti pretese di denaro.

Anni di vessazioni ed estorsioni economiche

Nel corso delle prime ricostruzioni e della raccapricciante testimonianza raccolta sul posto, la vittima ha confidato agli agenti un quadro oppressivo che durava da tempo. La donna ha infatti riferito di essere da mesi destinataria di condotte aggressive, intimidazioni e vessazioni psicologiche da parte del figlio, spesso scaturite proprio dalle continue richieste economiche. L’arresto dell’uomo ha permesso di mettere in sicurezza la donna, ponendo fine a una drammatica escalation familiare.

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