Vallo di Diano, stalking e violenza sull’ex compagna: 37enne in carcere

Un uomo di 37 anni, originario della provincia di Salerno, è stato arrestato e condotto in carcere in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Potenza. Il 37enne è gravemente indiziato, a vario titolo, dei reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi, violenza sessuale e violazione di domicilio ai danni dell’ex compagna.

Le indagini della Squadra Mobile nel Vallo di Diano

Il provvedimento cautelare è stato eseguito a seguito delle indagini condotte dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Potenza. Le attività investigative hanno permesso di ricostruire una serie di condotte violente e persecutorie che l’uomo avrebbe messo in atto nel corso della relazione sentimentale.

L’aggressione e l’intrusione del 28 agosto

Tra le contestazioni mosse al 37enne, si evidenzia un episodio particolarmente grave risalente allo scorso 28 agosto. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo si sarebbe appostato nei pressi dell’abitazione della donna, attendendo il suo rientro. Una volta intercettata, l’avrebbe costretta ad accedere all’immobile per poi introdursi con la forza all’interno della camera da letto contro la volontà della vittima.

Il trasferimento nella Casa circondariale di Potenza

Il quadro probatorio raccolto dalla Polizia di Stato è stato vagliato dall’Autorità giudiziaria potentina, la quale ha ritenuto necessaria la misura della custodia cautelare in carcere. Al termine delle formalità di rito, l’indagato è stato trasferito presso la Casa circondariale di Potenza, dove resta a disposizione dei magistrati.

Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e le responsabilità dell’indagato dovranno essere accertate nel corso del dibattimento, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino al terzo grado di giudizio.