Salerno: la Sala Riunioni del PSI sarà intitolata a Gennaro Mucciolo

Nella mattinata di giovedì, 16 gennaio, la Sala Riunioni della sede del Partito Socialista Italiano di Salerno, sita in via Matteo Rossi, sarà intitolata a Gennaro Mucciolo, storico socialista venuto a mancare alla fine dello scorso mese di giugno, ad 81 anni.

La cerimonia il 16 gennaio

Alla cerimonia saranno presenti i familiari di Mucciolo e il Segretario Nazionale del Partito, Enzo Maraio con cui, in passato, la famiglia Mucciolo aveva avuto un acceso dibattito politico ora risolto con spirito di amicizia e condivisione. Gennaro Mucciolo è stato vicepresidente della Regione Campania, esponente del Partito Socialista Italiano e consigliere della Campania per più legislature, ha sempre vissuto a Castel San Lorenzo, insieme alla sua famiglia ed è stato anche sindaco del comune cilentano.

La lettera postuma di Mucciolo

Emozionante la lettera, da pubblicare postuma, che Mucciolo aveva scritto poco prima della sua morte affinché restasse, alla comunità tutta, il suo messaggio:

“Sento vicina la fine. Avverto forte il bisogno, oltre che il dovere, di ringraziarvi ancora, perché se ho raggiunto nella mia vita risultati che mi hanno portato a ricoprire ruoli di rilievo lo devo soprattutto a voi. Entrambi i ruoli di sindaco e consigliere regionale sono stati da me svolti con impegno e responsabilità, non dimenticando mai le origini di cui sono andato sempre fiero. Voglio dire a tutti, in particolare ai giovani, di partecipare alla vita politica. Partecipare ai processi politici significa confrontarsi, a volte anche scontrarsi, sui problemi. Una comunità senza confronto è destinata a perire. Il confronto fa crescere. Ancora un grazie di cuore. Buona e lunga vita a tutti. P.S. Se per caso nell’arco della mia vita ho ferito qualcuno (e vi assicuro mai in cattiva fede), gli chiedo scusa ora per allora”

Queste le ultime parole di Mucciolo il cui operato rimarrà, anche con l’intitolazione della Sala Riunioni del Partito, nella memoria storica del PSI.