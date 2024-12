Salerno: la Città ricorda l’indimenticabile presidente del Tribunale minorile, Pasquale Andria

Indimenticabile presidente del Tribunale minorile di Salerno e storico esponente dell’Azione Cattolica, questo e tanto altro è stato Pasquale Andria. Ad un anno dalla scomparsa la famiglia ha dato alle stampe una raccolta di scritti che ripropone i contributi che Andria ha pubblicato nell’arco della sua esperienza lavorativa e associativa.

Un uomo dalle mille qualità

Un attento servitore della giustizia e un uomo di profonda fede, ha saputo conciliare queste due forti passioni attraverso una testimonianza di vita che è stata da modello per quanti hanno condiviso con lui un tratto di strada. Il suo approccio profondamente attento alle diverse sensibilità, in particolare nella tutela dei minori coinvolti in problematiche dinamiche familiari, ha segnato un modello che ha fortemente caratterizzato le attività del Tribunale minorile di Salerno e non solo.

Un forte legame con l’Azione cattolica

Da credente il suo impegno laicale lo ha visto pienamente coinvolto nell’Azione Cattolica di cui è stato a lungo uno dei principali rappresentanti. Gli scritti, raccolti dall’editore D’Amato, sono stati presentati al Salone dei Marmi del Palazzo di Città di Salerno alla presenza di centinaia di persone che hanno voluto rendere omaggio al ricordo di una figura che tanto ha dato sia in ambito professionale che in ambito associativo. Un uomo di fede a servizio della giustizia, è questa la cifra della vita di Pasquale Andria i cui frutti sono una eredità della quale continuare a fare tesoro.