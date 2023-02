Salerno: istituito il servizio di “fermo posta” per le persone senza dimora

Il Comune di Salerno, istituisce il servizio di fermo posta ai fini dell’iscrizione anagrafica delle persone senza dimora. In particolare si tratta di quelle persone che hanno stabilito nel Comune di Salerno il proprio domicilio ai soli fini dell’iscrizione anagrafica. In questo modo si garantisce a tutti cittadini in possesso dei requisiti di fruire del diritto di iscrizione anagrafica evitando situazioni d’irreperibilità degli interessati.

Le dichiarazioni

“Il servizio di fermo posta è necessario a ricevere le comunicazioni, con particolare riferimento a quelle di tipo istituzionale, in particolar modo per assicurare la reperibilità della persona” dichiarano da Palazzo di Città.

Il Comune di Salerno è da tempo impegnato ad individuare politiche e soluzioni concrete da mettere in campo per rispondere ai bisogni dei singoli, promuovendo l’autotomia delle persone e la fuoriuscita dall’emarginazione.

Il servizio di fermo posta

Il “fermo posta” è un servizio solitamente offerto dalle poste che permette alle persone di far tenere in consegna la propria posta in un luogo sicuro, invece che farla consegnare all’indirizzo di residenza quando non c’è nessuno a casa.

Questo servizio è utile per chi è in viaggio o per chi è temporaneamente impossibilitato a ricevere la posta, in modo da evitare che la posta vada persa o venga danneggiata.

In pratica, il fermo posta consiste nel fermare la consegna della posta per un determinato periodo di tempo, in modo che il destinatario possa ritirarla in un momento successivo presso l’ufficio postale o l’Ente che si è incaricato di ricevere la posta