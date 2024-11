Salerno, incendio a Palazzo Genovese. Il sindaco: “Verifiche in corso, possibile dolo”

Un danno al cuore del centro storico di Salerno. A seguito dell’incendio che si è sviluppato all’alba di domenica, a Largo Campo, in particolare a Palazzo Genovese, sono ora in corso le verifiche da parte delle forze dell’ordine per cercare di appurare quanto accaduto e accertare la natura del rogo. Le fiamme, prontamente domate dai vigili del fuoco, hanno colpito anche la sede di ARCI Salerno. L’associazione, infatti, è stata costretta a sospendere tutti i servizi rivolti a bambini, giovani e migranti del territorio per effettuare il ripristino dei locali.

L’incendio, inoltre, ha portato anche all’evacuazione di una donna che vive al secondo piano dello stabile e allo sgombero di un B&B. Nel locale in disuso erano ammassati suppellettili vari, tra cui un divano vecchio e due materassi.

L’area resta sotto sequestro e si attende ora la relazione tecnica dei caschi rossi con le indicazioni necessarie per capire l’origine delle fiamme. Fondamentali saranno anche le immagini di alcune telecamere di video sorveglianza presenti in zona. Sul posto anche i poliziotti della Scientifica e, questa mattina, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli.