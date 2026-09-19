Salerno, il rione Fornelle rinasce: conclusi gli interventi, De Luca tra i residenti

Il rione Fornelle cambia volto. Nel cuore del centro storico di Salerno si chiude il programma di riqualificazione che ha interessato gli edifici di edilizia residenziale pubblica (ERP) e diversi spazi del quartiere, restituendo alle famiglie aree rinnovate, più curate e accessibili. Questa mattina il sindaco Vincenzo De Luca ha svolto un sopralluogo nella zona per prendere visione degli interventi completati e incontrare la cittadinanza, percorrendo le strade e le piazze interessate dai cantiere negli ultimi mesi.

Gli interventi del PNRR: sicurezza, decoro e rigenerazione urbana

Il progetto, finanziato con le risorse del Fondo Complementare al PNRR, ha riguardato quattro fabbricati di edilizia residenziale pubblica e le aree pubbliche circostanti, con opere finalizzate al miglioramento del comfort abitativo, della sicurezza e della qualità urbana. Un intervento organico che ha coinvolto sia il patrimonio edilizio sia il tessuto stesso del rione: dalle pavimentazioni alle aree verdi, fino ad alcuni dei luoghi più caratteristici del centro storico salernitano.

Tra le principali opere realizzate si annoverano la riqualificazione dell’area verde in piazza Matteo D’Aiello, il recupero dell’arenile di Santa Teresa, la nuova sistemazione di piazza Cavour e diversi interventi sulla viabilità e sulle pavimentazioni stradali. A fare da cornice alla trasformazione c’è anche la componente artistica del progetto “Muri d’Autore – Parco della Poesia di Strada”, che ha visto l’installazione di murales sulle facciate del quartiere firmati da artisti di fama quali Guido Van Helten, Alice Pasquini, UNO e Pino Roscigno.

Il confronto con i residenti: fioriere, fontana e orari dell’ascensore

La visita istituzionale si è trasformata anche in un momento di ascolto con la comunità locale. De Luca si è intrattenuto con i residenti in un confronto diretto e, come di consueto per lo spirito delle Fornelle, particolarmente colorito. Sul tavolo sono state poste alcune istanze legate alla vivibilità quotidiana: dall’installazione di nuove fioriere al ripristino della fontana, fino alla richiesta di prolungare l’orario di funzionamento dell’ascensore comunale. Dettagli di gestione urbana che rappresentano priorità concrete per chi vive la zona ogni giorno e che hanno gettato le basi per ulteriori interventi futuri.

Prospettive future: l’ipotesi di “Largo Campo bis” in vicolo Porta Rateprandi

Nel corso dell’ispezione, il sindaco si è spostato anche nel vicino vicolo Porta Rateprandi, dove da anni è presente un’impalcatura a protezione di un immobile destinato alla demolizione. Secondo quanto riferito dal primo cittadino, l’abbattimento spetterebbe ai privati proprietari, già formalmente diffidati. Il Comune di Salerno, tuttavia, ha fatto sapere di non voler attendere oltre: in assenza di azioni tempestive da parte dei privati, Palazzo di Città procederà in danno.

Proprio nell’area attualmente occupata dal fabbricato e dalle strutture di sostegno, l’amministrazione vede un’opportunità di sviluppo urbanistico: l’obiettivo prospettato dal sindaco è quello di abbattere l’immobile per creare un nuovo spazio pubblico, concepito come una vera e propria “Largo Campo bis”.