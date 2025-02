Salerno guarda già alle prossime luci d’artista, Loffredo: “Serve una rinfrescata” | VIDEO

L’ultima edizione di Luci d’Artista si è appena conclusa ma in città si inizia a giocare di anticipo per il prossimo anno.

Il finanziamento

Il finanziamento biennale erogato dalla Regione per la storica kermesse luminosa consente, infatti, una programmazione anticipata e per evitare corse contro il tempo l’amministrazione comunale, seguendo l’indicazione del Presidente della Regione Vincenzo De Luca, ha fissato una prima riunione sul tema, per la prossima settimana, a Palazzo di Città.

L’obiettivo è quello di rendere l’evento, ormai fiore all’occhiello degli appuntamenti invernali in città, ancora più accattivante.

Necessaria, per l’assessore al commercio Dario Loffredo, una “rinfrescata” della manifestazione: tra droni, video mapping e attività dislocate anche nella zona orientale della città.