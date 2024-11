Salerno guarda al Natale: “Fine dei lavori sul corso”, l’annuncio del sindaco Vincenzo Napoli

Dopo un’estate che sembrava non voler finire, le temperature in calo iniziano a strizzare l’occhio al Natale e a Salerno, l’atmosfera natalizia è già in pieno fermento. Sono infatti in corso da settimane i lavori per il montaggio delle tradizionali “Luci d’Artista“, che anche quest’anno promettono di incantare residenti e turisti con le loro installazioni artistiche e scenografiche.

Un appuntamento imperdibile che ogni anno trasforma la città in un luogo magico, attirando visitatori da tutta Italia e oltre. Ma non solo luci. Continua senza sosta anche il cantiere per il secondo lotto dei lavori di riqualificazione di Corso Vittorio Emanuele. Un intervento importante che riguarda il tratto che va da via Diaz a Via dei Principati.

Il sindaco Vincenzo Napoli ha confermato che i lavori dovrebbero essere ultimati prima dell’inizio della Kermesse luminosa, per garantire a residenti e turisti un’ulteriore valorizzazione del cuore pulsante della città. Intanto cresce l’attesa per l’evento che chiuderà l’anno: il tradizionale concerto di fine anno che si terrà in Piazza della Libertà.