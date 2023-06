Salerno Danza Festival 2023: Il ritmo ossessivo di Bolero tra gli Scavi di Velia. Appuntamento il 2 luglio

Velia, una danza incantevole. La magia dell’arte e i secoli di storia si fondono nella splendida cornice del Salerno Danza Festival 2023. Domenica 2 luglio, presso gli Scavi archeologici di Velia, la MM Company presenterà “Bolero Soirée”, una versione rivisitata del capolavoro di Maurice Ravel che ha già trionfato nel 2017 vincendo il Premio al Merito alla coreografia di Europaindanza 2017.

“Bolero”, meccanismo ad orologeria dalla rigorosa precisione, risuona ancora oggi come uno dei brani più celebri e amati nella storia della musica. La fortuna di questa composizione sembra essere strettamente legata alla sua capacità di evocare immagini di sensualità, anche se queste suggestioni sono spesso contraddistinte da una sostanziale ambiguità.

Il Bolero

Nella nuova versione coreografica, il premiato coreografo Merola, insignito del Premio Positano Leonide Massine per l’Arte della Danza, si è sfidato con la musica ossessiva e ripetitiva del “Bolero”. Il suo obiettivo era comprendere l’identità, la ragione e la funzione di questa composizione, al fine di darne una nuova interpretazione. Durante il processo creativo, l’ispirazione di Merola si è focalizzata sul vasto mondo delle relazioni umane, concentrandosi in particolare su quelle di coppia. Attraverso diverse sfumature di movimenti, la coreografia esprime la varietà di emozioni che ruotano attorno e all’interno di una relazione a due, e che scandiscono l’esistenza stessa. I passi della danza rivelano paure, desideri nascosti e scosse esistenziali, proiettando mondi interiori, legami segreti che si intrecciano tra le persone. Ironia, amore, distacco e condivisione si susseguono in un crescendo e un diminuendo, come le note del Bolero.

Stefano Corrias, con la sua licenza artistica e inventiva, ha dato il suo contributo al capolavoro di Ravel. Compositore raffinato ed esperto, Corrias ha creato una partitura musicale originale, liberamente ispirata alla versione originale del brano. Il nuovo arrangiamento è stato attentamente studiato, integrandosi perfettamente con le pagine del Bolero.

La danza

La danza, in perfetta simbiosi con la musica, trasmette una sorta di fiaba amara astratta, un’allegraia del dolore e dell’incomprensione umana. Così, il Bolero diventa una metafora dell’esistenza, un viaggio su binari paralleli che ciascuno di noi sperimenta lungo il proprio cammino, tra contrasto e dialogo, seduzione e disinganno, sorpresa e sconcerto.

La compagnia MM Contemporary Dance Company, fondata nel 1999 e vincitrice del prestigioso Premio Danza&Danza come migliore compagnia emergente nel 2010, si è affermata come una delle eccellenze della danza italiana. La compagnia ha consolidato la propria presenza nel territorio nazionale con una serie di spettacoli di grande successo. Negli ultimi anni, ha conquistato anche il mercato internazionale, portando i propri spettacoli in numerosi paesi europei ed extraeuropei, come Corea, Colombia, Canada, Germania, Russia, Marocco, Belgio, Spagna e Slovenia.

Il Salerno Danza Festival

Il Salerno Danza Festival, ideato dal CDTM – Circuito Campano della Danza, è un evento di grande prestigio che gode del riconoscimento del Ministero della Cultura (MIC) e del sostegno della Regione Campania. Considerato una delle manifestazioni più qualificate e professionali del Sud Italia, il festival è diretto da Luigi Aruta, giovane danzatore e coreografo di talento.