Salerno: dal comune 480 mila euro per acquistare i binari RFI sul lungomare | VIDEO

Tra i punti all’ordine del giorno del consiglio comunale di Salerno, svoltosi ieri nel Salone dei Marmi di Palazzo di Città, c’era anche l’annosa situazione relativa ai binari della linea ferroviaria dismessa Salerno – Salerno porto, di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana, già in diritto di superficie al Comune.

Nel corso della riunione si è votato per il trasferimento in piena proprietà al Comune della linea dismessa che collegava il porto di Salerno al cementificio. Il Comune acquisirà i binari ancora di proprietà di Rfi per circa 480 mila euro, questo consentirà di portare avanti il progetto, già finanziato dal MIT, della pista ciclabile ma anche di realizzare parcheggi nell’area di via Fratelli de Mattia, rivalutando completamente la zona. Un’importante azione che servirà a dare nuova vita al lungomare Trieste.

Ma non solo, il trasferimento della linea ferroviaria al Comune di Salerno consentirà di dare una svolta allo stand-by in cui ancora versa l’area di Piazza Cavour. Il cantiere per la realizzazione di box sotterranei attende, infatti, la risoluzione definitiva della diatriba tra Rfi e Comune di Salerno sulla proprietà dei binari.