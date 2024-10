Salerno, “Dai precedenza alla vita”: l’iniziativa di sensibilizzazione contro abuso di alcol e droghe per i giovani

Un’iniziativa per dire no all’abuso di alcol e droghe, per sensibilizzare tutti e in particolare i più giovani sui loro rischi evidenziando il loro impatto sulla sicurezza stradale. La Polizia di Stato lancia la campagna di sensibilizzazione a Salerno “Dai Precedenza alla Vita”.

L’iniziativa

Presenti questa mattina, presso il teatro Augusteo, centinaia di studenti e rappresentati istituzionali. Un momento per educare ed informare, per spiegare la pericolosità dell’uso di alcol e droghe legato alla guida. Nell’ultimo anno, questo il dato che emerge e che impone un’attenta riflessione, così come sottolineato anche dal prefetto di Salerno Francesco Esposito, sono più 3mila i morti per incidenti stradali.

Come se a scomparire fosse un intero paese. La manifestazione ha reso chiaro come l’abuso di sostanze abbia conseguenze drammatiche, richiedendo un impegno collettivo per educare e proteggere i giovani. Dare ai ragazzi una esatta percezione di quelli che sono i pericoli connessi alle dipendenze e all’uso di alcool e droga, questo l’obiettivo della manifestazione che ha visto in prima linea anche don Antonio Coluccia, prete antispaccio simbolo della lotta alla criminalità. “La droga banalizza la vita, non rende felice nessuno e uccide”, le parole del sacerdote.