Caggiano, droghe, alcol e altre dipendenze: se ne è parlato al Centro SAI

L’educazione e la sensibilizzazione rappresentano due strumenti chiave nella lotta contro la tossicodipendenza, un fenomeno che non colpisce solo i giovani, ma anche adulti in vari contesti sociali. In questo ambito, nasce il progetto IN-DIPENDENZA, un’iniziativa volta a sviluppare un modello di prevenzione per la tossicodipendenza, con l’intento di sostenere famiglie, insegnanti e l’intera comunità nel creare un ambiente positivo attorno ai giovani e alle strutture di accoglienza, come il centro SAI di Caggiano.

Il progetto

Questo progetto si inserisce tra le attività promosse dal Centro SAI per il benessere socio-sanitario delle persone ospitate nella struttura. Il progetto IN-DIPENDENZA si rivolge principalmente agli ospiti del centro SAI di Caggiano e agli studenti del territorio, ma ha anche un impatto indiretto su tutta la popolazione di Caggiano, comprese le scuole e le famiglie locali. La sensibilizzazione della comunità è essenziale per costruire una rete di supporto e responsabilità condivisa nei confronti dei giovani.

L’incontro

Ieri, si è svolto un corso/incontro di psicoeducazione, durante il quale gli ospiti del centro hanno partecipato attivamente ad attività di sensibilizzazione e hanno condotto test pratici sugli effetti dell’alcol, delle droghe e di altre sostanze. È stato anche un fruttuoso momento di confronto con la psicologa del centro SAI, Angelamaria Isoldi, l’assistente sociale Nicole Spolzino, la mediatrice culturale Antonella Mariana Castellucci, il maresciallo della Stazione Carabinieri di Caggiano, Marcantonio Monte, e il brigadiere Antonio Russo, insieme agli avvocati Teresa Lopardo e Michele Femminella.