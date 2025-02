Salerno, ciclista travolto e ucciso dal carico di un camion: salgono a tre gli indagati

Salgono a tre le persone indagate per la morte del 49enne ciclista casertano Domenico Campanile, avvenuta sabato mattina in via Fra Generoso a Salerno. L’uomo, che si trovava sull’arteria che conduce verso il porto cittadino insieme a un gruppo di amici ciclisti, è stato travolto dalle ecoballe cadute da un camion in transito. Gravemente ferito anche un altro ciclista 42enne, ricoverato al Ruggi di Salerno.

Le indagini

Oltre al conducente del Tir sono al momento indagati per omicidio stradale e lesioni anche il titolare dell’azienda di Sarno che ha commissionato il trasporto e il responsabile dell’azienda di trasporti. L’emissione dei tre avvisi di garanzia è un atto necessario per consentire lo svolgimento dell’autopsia dovrebbe essere effettuata nella giornata di domani. Nel corso delle indagini, da quanto si apprende, sarebbero emerse delle irregolarità nel trasporto delle ecoballe, in particolare sul sistema di fissaggio e protezioni laterali, posteriori o superiori.