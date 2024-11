Salerno, chiusura biblioteca provinciale. L’appello del consigliere Morra: “La cultura è importante”

Monta la polemica a Salerno in merito alla chiusura della biblioteca provincia di via Valerio Laspro, i cui cancelli rimarranno sbarrati a partire da lunedì 18 novembre e fino a nuova disposizione. La chiusura, disposta dalla provincia di Salerno, si è resa necessaria per effettuare accertamenti per la verifica delle condizioni di sicurezza alla luce degli ultimi monitoraggi effettuati dagli organi di vigilanza, ASL Salerno e Vigili del Fuoco, a seguito di un esposto.

L’Ente Provincia aveva programmato ulteriori lavori di messa in sicurezza da realizzare compatibilmente alle risorse disponibili. La pianificazione non risulta ora compatibile con i tempi di adeguamento normativo stabiliti. La chiusura della struttura culturale ha sollevato non poche polemiche anche a livello politico, tra interrogazioni parlamentari e richieste di trasparenza.

In merito a quanto accaduto arriva l’appello del sindaco di Pellezzano e consigliere provinciale delegato alla cultura Francesco Morra, che sottolinea l’importanza ed il valore del patrimonio culturale, una ricchezza da tutelare con i dovuti fondi.