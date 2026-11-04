Attualità

Salerno celebra il 4 Novembre nel ricordo dei Caduti e del sergente Ruggia

Commemorazione a Salerno per il 4 Novembre: deposizione di corone, alzabandiera, Medaglie d'Onore e un commosso omaggio al sergente Simone Ruggia

Di:
Federica Inverso
Salerno celebra il 4 Novembre nel ricordo dei Caduti e del sergente Ruggia

La città di Salerno ha solennemente celebrato il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate, ricorrenza che segna il 108° anniversario dell’armistizio di Villa Giusti, la firma che il 4 novembre 1918 sancì la conclusione del Primo Conflitto Mondiale. La cerimonia quest’anno ha assunto una valenza emotiva ancora più profonda, unendo la memoria storica dell’Italia al dolore recente per la scomparsa dei quattro militari italiani deceduti lo scorso 29 ottobre durante una missione di addestramento in Bosnia. Tra le vittime figura infatti il sergente Simone Ruggia, cittadino salernitano, al quale la comunità locale ha tributato un commosso omaggio a poche ore dai funerali di Stato.

Le tappe della commemorazione: da Piazza Vittorio Veneto a Piazza Amendola

Il programma istituzionale, promosso ed organizzato dalla Prefettura di Salerno in stretta collaborazione con il Reggimento “Cavalleggeri Guide” (19°), si è articolato nei luoghi simbolo della città. Il momento iniziale della giornata ha visto le autorità civili e militari riunite in piazza Vittorio Veneto per la tradizionale ed emozionante deposizione delle corone d’alloro dinanzi al Monumento ai Caduti.

Potrebbero interessarti anche:

Successivamente, il corteo e le celebrazioni si sono spostati in piazza Amendola. Qui si sono svolti i momenti solenni dell’alzabandiera e la lettura pubblica dei messaggi inviati dalle più alte cariche dello Stato.

La consegna delle Medaglie d’Onore e il valore del ricordo

Oltre all’omaggio ai militari caduti in servizio, la giornata ha dedicato uno spazio fondamentale al valore della memoria storica con la cerimonia di consegna delle Medaglie d’Onore. Il riconoscimento è stato conferito ai cittadini salernitani ex deportati ed internati nei lager nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Un gesto simbolico e solenne diretto a custodire la testimonianza di chi ha vissuto le dolorose pagine del Novecento, ribadendo l’impegno istituzionale e cittadino verso i valori di pace, libertà e democrazia.

Segui InfoCilento su Google News Aggiungilo tra le tue fonti preferite per rimanere aggiornato

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.