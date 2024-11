Salerno celebra il 4 novembre: “Gratitudine a chi ogni giorno contribuisce alla nostra sicurezza”

Un’occasione importante per riflettere sulla storia del nostro Paese e condividere i valori fondanti della Repubblica italiana, ricordando il sacrificio di tante persone che hanno combattuto e perso la vita per conquistare l’unità, indipendenza, libertà e democrazia.

Salerno ha celebrato il 4 novembre. La tradizionale cerimonia in occasione del 106° anniversario del Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, organizzata dalla Prefettura di Salerno in collaborazione con il Reggimento “Cavalleggeri Guide” (19°), per ricordare l’armistizio di Villa Giusti del 1918, che segnò la fine della prima guerra mondiale, è iniziata presso il Monumento ai Caduti in Piazza Vittorio Veneto, con la deposizione delle corone d’alloro da parte del Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, insieme alle principali autorità civili e militari locali.

La celebrazione è poi proseguita in piazza Amendola dove, alla presenza delle scolaresche, si è assistito all’Alzabandiera solenne sulle note dell’Inno d’Italia. “Celebriamo l’Unità Nazionale della nostra Italia bella e solidale impegnata per la Pace tra i popoli in un tempo devastato dalle guerre. C’inchiniamo a chi per l’Italia ha dato la vita e rinnoviamo la gratitudine a chi ogni giorno contribuisce alla nostra sicurezza”, il messaggio del sindaco Vincenzo Napoli.