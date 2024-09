Salerno, Canta con Kant: torna il Festival della musica e della filosofia

Per tre giorni Salerno diventa il cuore pulsante della cultura giovanile. Torna “Canta con Kant”, un evento itinerante che mette insieme filosofia, musica, intrattenimento e più in generale cultura, intrecciando ad un appuntamento dedicato ai giovani anche la valorizzazione del territorio.

Un festival itinerante che si svolgerà dal 26 al 28 settembre in diversi luoghi del cuore della città, dall’Arco Catalano, alla Sala Pasolini e Parco dell’Irno, che ospiterà i concerti gratuiti di Noemi e Almamegretta, e che coinvolgerà grandi artisti del panorama musicale, filosofi, accademici, giornalisti ed esperti in nuove tecnologie.

Dibattiti e talk filosofici, spettacoli, laboratori teatrali e di poesia, riflessioni e interazioni con il pubblico animeranno per tre giorni alcuni luoghi caratteristici della città. Programmata e finanziata dalla Regione Campania, attraverso Scabec e in collaborazione con la Provincia e il Comune di Salerno, la rassegna dedicata ai giovani ha scelto l’Artificio come tema di questa seconda edizione.