Salerno brilla: tra le città italiane con il clima migliore

Il 2024 ha confermato una verità tanto cara ai cittadini del Sud Italia: il Meridione può vantare un clima invidiabile, capace di migliorare la qualità della vita. Secondo una classifica elaborata dal Corriere della Sera in collaborazione con iLMeteo.it, che ha preso in esame 108 capoluoghi di provincia, Salerno si colloca al terzo posto tra le città con il clima più vivibile, subito dopo Cagliari e Napoli. Questo risultato rappresenta un ulteriore riconoscimento per una città che riesce a unire bellezza paesaggistica, ricchezza culturale e ora, anche, condizioni climatiche ideali.

Un clima che fa la differenza

Il 2024, anno particolarmente caldo per l’Italia, ha visto una temperatura media di 1,36 gradi superiore ai valori di riferimento (1991-2020). In questo contesto, le città del Sud, e in particolare quelle costiere, si sono distinte per un indice di vivibilità climatica superiore rispetto al resto della penisola.

Subito dopo il podio si piazzano Brindisi ed Agrigento. I primi cinque posti della graduatoria sono occupati quindi da città meridionali. E ancora: Ancona si piazza al quattordicesimo posto, Palermo al diciottesimo (28 posizioni guadagnate rispetto al 2023), Trieste al diciannovesimo (migliora di 22 posizioni), Genova al ventesimo (ne perde cinque) e Venezia risulta venticinquesima (sale di dieci gradini), Roma è al sessantottesimo posto.

Cambiamenti climatici: un monito per il futuro

Nonostante i risultati positivi per il Sud Italia, la classifica evidenzia anche l’estrema variabilità del clima, con il Nord che ha vissuto episodi di piogge record, come dimostrano i dati su Milano.

Il capoluogo lombardo è tra gli ultimi posti in graduatoria (novantunesimo): in coda si piazza Brescia. In fondo anche città come Vicenza, Cosenza, Bolzano, Terni, Benevento e Rieti. Non va benissimo nemmeno Verona (novantacinquesimo posto).