Salerno, bonificata l’area del parcheggio ex salid: rimosso un quintale di immondizia

Salerno Pulita in azione a tutela del decoro cittadino. Un quintale di immondizia, tra sacchetti e rifiuti di vario genere, lasciati tra le aiuole ed il selciato del parcheggio parco ex Salid, è stato raccolto e portato via. L’intervento è stato messo in atto dopo la denuncia da parte del consigliere comunale del gruppo Psi e presidente della commissione sport Rino Avella, che aveva evidenziato la presenza di vere e proprie microdiscariche nella zona nei pressi del Parco Pinocchio.

Abbandoni incontrollati di spazzatura che, secondo il consigliere, sono aumentati dato il periodo estivo. Della situazione era stato avvisato l’assessore all’ambiente Massimiliano Natella, che ha quindi richiesto l’intervento della Municipalizzata, che a breve dovrebbe prendere in carico anche la manutenzione del verde pubblico subentrando ad Isam e migliorando, sperando i salernitani, anche i servizi.

Oltre 100 kg di rifiuti sono stati rimossi dalla zona le cui condizioni sono state più volte segnalate anche dai cittadini. Al lavoro anche la polizia municipale per risalire ai responsabili degli errati conferimenti, grazie ad alcuni ritrovamenti all’interno dei sacchetti. Un intervento straordinario per porre rimedio ai “comportamenti indegni da parte di pochi cittadini che continuano ad abbandonare rifiuti di ogni tipo”, ha sottolineato il consigliere Avella. Ora l’area è pulita e fruibile e l’auspicio è che sia ciclicamente controllata dalla Polizia Municipale. “Perché – conclude il consigliere Avella – resta il grave problema della inciviltà nei comportamenti di alcune persone che reca enorme danno alla collettività”.