Salerno: arrestato un giovane sospettato di aver rapinato un noto supermercato

Nella mattinata odierna, i Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno hanno messo fine alla fuga un giovane ragazzo, sospettato di aver tentato una rapina in un noto supermercato nella zona orientale della città. Grazie alla pronta segnalazione del personale dell’esercizio commerciale, che aveva sorpreso l’uomo mentre asportava merce, i Carabinieri sono stati in grado di intercettarlo e arrestarlo quasi in flagranza di reato.

I fatti

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, il ragazzo, dopo aver tentato di rubare la merce, avrebbe cercato di fuggire spintonando e minacciando di colpire con un’arma da taglio alcuni dipendenti del supermercato che lo avevano sorpreso. Grazie alla tempestiva intervenzione delle forze dell’ordine, tuttavia, l’uomo non è riuscito a mettere in atto la sua fuga.

L’arresto da parte dei Carabinieri di Salerno

L’arresto del giovane, che è stato accompagnato in caserma per gli accertamenti di rito, dimostra ancora una volta l’efficacia dell’azione delle forze dell’ordine nel contrasto ai reati contro il patrimonio. Grazie alla sinergia tra il personale delle attività commerciali e le forze dell’ordine, è possibile prevenire e reprimere il crimine, tutelando i cittadini e garantendo la sicurezza dei luoghi di lavoro e della comunità nel suo insieme.