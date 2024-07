Salerno, approvato il piano per la la gestione del fenomeno migratorio: è lotta al caporalato

Presentato in prefettura il Piano territoriale degli interventi per la gestione del fenomeno migratorio nella provincia di Salerno. Uno strumento di analisi e pianificazione che nasce dall’esigenza di governare la presenza di cittadini stranieri non più solo con strumenti di carattere transitorio, ma con una organizzazione strutturata, in grado progressivamente di mettere in rete istituzioni pubbliche e private per favorire l’integrazione, l’inclusione sociale ed economica, nella prospettiva di un equilibrato sviluppo del territorio.

Negli ultimi dieci anni sul territorio salernitano c’è stato un incremento di presenza di stranieri del 22%, sia comunitari che extracomunitari, sopra la media nazionale come crescita, ma sotto la media regionale.

Nel corso della riunione sono stati illustrati alcuni dati e le diverse aree di intervento in cui si articola il “Piano”, condiviso con le altre istituzioni e le associazioni del terzo settore. Il piano dunque mira a governare una serie di azioni per l’Integrazione e l’ inclusione lavorativa, abitativa e scolastica, prevenzione e contrasto al lavoro nero e di sfruttamento al lavoro irregolare.