Salerno, all’attrice Anna Rita Vitolo una targa alla carriera per l’interpretazione ne “L’Amica Geniale”

Salerno in vetrina in tv, non solo per il grande successo legato della serie televisiva “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso” ma anche grazie alla straordinaria interpretazione dell’attrice salernitana Anna Maria Vitolo di “mamma Immacolata” ne “L’Amica Geniale”, serie tv tratta dai romanzi bestseller di Elena Ferrante, uno dei titoli italiani più popolari negli Stati Uniti.

Questa mattina il sindaco Vincenzo Napoli ha incontrato l’artista per congratularsi del grande successo raggiunto e della sua intensa interpretazione donandole una targa, da parte dell’amministrazione.

“Bravissima Anna Rita Vitolo. La nostra concittadina è stata tra le interpreti più importanti de “L’amica geniale”. Nella serie tv, tratta dai romanzi di Elena Ferrante, ha interpretato in modo magistrale il personaggio di Immacolata, la madre di Lenù. – ha commentato la fascia tricolore – In ogni scena ha saputo trasmettere ai telespettatori commozione, rabbia, disincanto, orgoglio; una miscela di sentimenti coinvolgenti e complessi che attraversa l’intera vita della protagonista. Insieme a tutti i concittadini auguriamo a questa artista orgoglio di Salerno sempre maggiori successi in una carriera che ha ormai assunta una meritatissima dimensione internazionale”.