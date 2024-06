Salerno: al via la XIII° edizione Torneo nazionale di calcio degli Ordini degli Architetti d’Italia

Tutto pronto per la tredicesima edizione del Torneo Nazionale di Calcio degli Ordini degli Architetti d’Italia che si svolgerà quest’anno nella splendida cornice della provincia di Salerno, con il coinvolgimento di diversi Comuni e Enti territoriali, dal 5 al 9 giugno.

L’edizione di quest’anno vede la presenza di 11 compagini che disputeranno le partite del torneo sui campi sportivi comunali di Capaccio Paese, di Roccadaspide, di Battipaglia e di Pontecagnano secondo un calendario a gironi che sarà sorteggiato all’apertura della manifestazione.

Parteciperanno: Avellino – Bergamo&Brescia – Campobasso – Catania – Catanzaro – Foggia – Messina – Napoli – Pescara – Reggio Calabria &Vibo Valentia – Salerno. Al Torneo parteciperanno architetti iscritti ai diversi Ordini Nazionali, uniti dalla passione del calcio e dai valori dello sport.

L’evento è stato fortemente voluto dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno che annovera una squadra di calcio che da più di 20 anni lo rappresenta in varie competizioni provinciali, regionali e nazionali. Non solo sport. L’edizione 2024 sarà anche l’occasione di un confronto fra professionisti. Nel corso della manifestazione è in programma anche un incontro dibattito sul tema “PROGETTARE IL POSSIBILE: IL Masterplan Litorale Salerno Sud”.