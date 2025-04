Salerno, Affluenza record alle RSU nella Pubblica Amministrazione: la FP CGIL cresce e si rinnova

La FP CGIL Salerno esprime viva soddisfazione per la straordinaria partecipazione democratica delle lavoratrici e dei lavoratori della Pubblica amministrazione alle elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) del 14, 15 e 16 aprile. La media di affluenza ha superato l’80% in provincia di Salerno, un dato che, come sottolinea il sindacato, “testimonia la volontà concreta delle lavoratrici e dei lavoratori di partecipare alle scelte democratiche nei luoghi di lavoro, e che restituisce centralità al ruolo della rappresentanza sindacale, confermando la fiducia nel sindacato come strumento di tutela, proposta e cambiamento”.

Dato positivo di partecipazione al voto

Un ringraziamento è stato rivolto agli oltre 300 candidati nelle liste della FP CGIL in provincia di Salerno, il cui contributo è stato definito “straordinario” e sintomo di un sindacato che mira a “radicare sempre di più la propria presenza, e dare risposte concrete in una Pubblica Amministrazione falcidiata da carenza di personale in tutti i settori e salari bassi”.

Le aree

Il risultato è considerato particolarmente importante nel comparto delle Funzioni Locali, con affermazioni significative come primo sindacato nell’Agro nocerino-sarnese in comuni strategici quali Pagani, Nocera Superiore, San Marzano sul Sarno e San Valentino Torio. A Salerno città si conferma la rappresentanza, con picchi di eccellenza nella Polizia Municipale, a riprova della necessità di proseguire le vertenze su nuove assunzioni e riorganizzazione del lavoro. Storica l’affermazione nell’Ente Regione Campania a livello regionale, con il 53% delle preferenze e l’elezione di due rappresentanti salernitani. Importanti consensi come primo sindacato anche in Costiera Amalfitana a Maiori, Minori, Cetara, Conca dei Marini e Furore, nell’area dei Picentini a Pontecagnano Faiano e Campagna, e a Battipaglia con un raddoppio dei consensi. Ottime affermazioni anche ad Agropoli, Vallo della Lucania e in numerosi comuni del Cilento, così come nel Vallo di Diano a Sala Consilina e Polla, e nelle Comunità Montane e Piani di Zona. A Cava de’ Tirreni si registra un deciso incremento dei consensi e della rappresentanza eletta.

Un dato significativo è rappresentato dall’elezione di RSU rinnovate e competenti, testimoniando l’impegno della FP CGIL Salerno nel costruire un sindacato “sempre più rappresentativo delle nuove generazioni, capace di rinnovarsi e di mettere a disposizione delle lavoratrici e dei lavoratori strumenti all’altezza delle sfide del presente”. Molto positivo anche il risultato nelle Funzioni Centrali, con un triplicamento dei voti rispetto al 2022, e nel settore Giustizia, dove la FP CGIL sfiora per la prima volta il 30% dei consensi nel Tribunale di Salerno, eleggendo tre RSU e diventando il secondo sindacato per rappresentanza. Risultati positivi anche presso la Corte d’Appello e il Tribunale di Nocera Inferiore. La FP CGIL risulta primo sindacato presso enti strategici come l’Ispettorato del Lavoro, il TAR, il Ministero dell’Agricoltura e delle Politiche Agricole, la Corte di Giustizia Tributaria e la Soprintendenza Archeologica. Incrementi di voti si registrano anche all’INPS e al Provveditorato agli Studi, con un consolidamento della presenza anche in Agenzia delle Entrate, ACI, Avvocatura dello Stato, Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni, Agenzia delle Dogane, Motorizzazione e nel Parco Nazionale del Cilento.

Nel comparto Sanità, la FP CGIL Salerno si attesta come seconda forza sindacale presso l’Azienda Ospedaliera “Ruggi d’Aragona”, con l’elezione di una rappresentanza strutturata. Il sindacato chiederà “sin da subito alla politica e alla direzione strategica risposte chiare e impegni precisi a tutela del diritto alla salute e dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori”. Analoga attenzione sarà dedicata all’ASL Salerno, in attesa dei risultati definitivi.

In conclusione, il risultato complessivo provinciale rafforza il ruolo della FP CGIL Salerno come “punto di riferimento autorevole nella Pubblica amministrazione: un sindacato che cresce, si rinnova, ascolta e costruisce partecipazione, con l’obiettivo di portare nei luoghi di lavoro una rappresentanza forte, vicina e competente”. La FP CGIL Salerno, “un sindacato confederale, che conferma il proprio ruolo decisivo nel tutelare la centralità del servizio pubblico per i cittadini, e che chiederà investimenti concreti in termini di assunzioni per colmare le carenze di personale, e per garantire ai lavoratori una vera valorizzazione delle competenze e delle carriere”.