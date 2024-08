Salerno accoglie la Geo Barents: sono 191 i migranti a bordo

È attraccata poco dopo le 7.30 nel porto di Salerno la Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere che nei giorni scorsi ha recuperato in mare 191 migranti con 5 operazioni di salvataggio nel Mediterraneo centrale. In particolare, «Le persone soccorse nell’ultima operazione di salvataggio erano a bordo di un’imbarcazione con il motore rotto da 4 giorni», hanno spiegato i soccorritori.

Attivata la macchina dell’accoglienza

Si tratta del 36esimo sbarco in città. La consueta macchina organizzativa per coordinare i soccorsi è iniziata nei giorni scorsi e anche ieri mattina, in Prefettura, si è tenuta una riunione per definire tutti gli aspetti legati alla macchina dell’accoglienza che coinvolge il Comune di Salerno, le forze dell’ordine, l’Asl di Salerno, protezione civile e le varie associazioni.

Le operazioni di sbarco sono in corso e non sono state segnalate, al momento, dal punto di vista sanitario, situazioni di criticità.

Tra migranti ci sono 23 minori non accompagnati, tra i 14 e i 17 anni. Dei 191 presenti a bordo, 66 saranno assegnati alle province del Lazio mentre il resto rimarrà sul territorio campano.