Salerno, 100 film da 26 paesi del mondo: tutto pronto per la XXIX edizione di linea d’ombra festival

Un festival che promuove le migliori produzioni cinematografiche e audiovisive internazionali e facilita il dialogo tra le diverse forme di creatività giovanile. È tutto pronto per la 29esima edizione di Linea d’Ombra Festival, in programma a Salerno dal 9 al 16 novembre. Tema di questa nuova edizione saranno i diritti, con circa 100 opere rappresentative di ben 26 paesi e che saranno proposte nelle cinque sezioni dei film in concorso. Ad inaugurare il festival il 9 novembre sarà Pilar Fogliati che riceverà il premio speciale Linea d’Ombra.

Il Festival

Tanti gli ospiti che impreziosiranno il programma della rassegna. Imperdibili sono le proiezioni speciali fuori concorso. Ma anche i progetti speciali come ‘A CHIANA, il documentario promosso dall’Associazione SalernoInFestival con Banca Campania Centro e Fondazione Cassa Rurale Battipaglia. Avviato nel 2023 da un’idea di Peppe D’Antonio, il progetto ha formato un gruppo di giovani del territorio nella produzione audiovisiva attraverso la realizzazione di un docu-teaser.

Nel 2024 il progetto si chiude con una tavola rotonda e la presentazione del documentario completo “’A Chiana: una storia lunga secoli”. La Piana del Sele, un luogo con una storia inestimabile, non ha mai ricevuto il racconto visivo che merita. Questo documentario si propone di colmare questo vuoto, esplorando un passato intriso di fatica, eventi drammatici, sfruttamento intensivo della terra e una resilienza straordinaria degli uomini e delle donne che l’hanno abitata.

Torna, e non poteva essere altrimenti, la storica Maratona notturna dedicata quest’anno al legal thriller. Ed ancora Quinto elemento, la macro-sezione interdisciplinare di indagine sull’audiovisivo nella sua forma espansa curata da Alfonso Amendola, docente di Management & Innovation presso l’Università degli Studi di Salerno, e Franco Cappuccio.

Linea d’Ombra Festival XXIX edizione è un’iniziativa realizzata con il contributo e il patrocinio della Regione Campania con la Film Commission Regione Campania, del Comune di Salerno, della Direzione generale Cinema e audiovisivo – Ministero della Cultura, della Camera di Commercio di Salerno.