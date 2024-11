Salerno, 10 anni senza Giuseppe Soglia: un memorial per ricordarlo

Il suo motto era “tutti uniti”, e ancora oggi, a 10 anni dalla sua scomparsa, il suo ricordo unisce tifosi, amministrazione, la Salernitana di ieri e di oggi e tutte persone dal cuore granata. Salerno è pronta ad omaggiare Giuseppe Soglia, storico presidente della Salernitana dal 1987 al 1991, anni in cui i granata conquistarono la promozione in Serie B, con Ansaloni allenatore e Di Bartolomei capitano, categoria che a Salerno mancava da oltre vent’anni.

Il memorial

Questa mattina si è tenuta, presso il salone dei Marmi del comune di Salerno, la presentazione del primo memorial dedicato all’ex presidente dell’ippocampo. Un evento, moderato da Gigi Murante, addetto stampa della Salernitana negli anni della presidenza Soglia, che è servito anche a ricordare la figura del presidente e il suo profondo legame con i Granata, grazie ai tantissimi aneddoti raccontati.

L’iniziativa prevede per la giornata di domani, 13 una gara amichevole tra le formazioni Under-17 di Salernitana e Benevento presso lo stadio “Vincenzo Volpe”. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 15:00. Un match che rappresenta un modo per mantenere viva la memoria di un uomo che ha dedicato parte della sua vita alla Salernitana.